Jude Bellingham pode desfalcar o Real Madrid no duelo com o Braga, marcado para as 17 horas de quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Conforme informado pela imprensa espanhola, exames médicos realizados na manhã desta segunda constataram uma luxação no ombro esquerdo da maior sensação do futebol mundial no momento. O Real, por sua vez, comunicou apenas que o meio-campista não foi ao gramado com os demais companheiros no treino deste início de semana e "trabalhou no interior das instalações".