A pequena luxação no ombro sofrida por Jude Bellingham não impediu que ele fosse relacionado para a partida contra o Braga, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, marcada para as 17 horas de quarta-feira, no Santiago Bernabéu. O meio-campista britânico se recuperou bem e, após ser poupado das atividades de segunda, treinou com os companheiros no gramado nesta terça. Em alguns momentos, contudo, foi retirado do treinamento por precaução, por isso não é certo se começará jogando.