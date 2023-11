Poupado da vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o Braga, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira, por causa de um problema no ombro, Jude Bellingham não desperta maiores preocupações, tanto que foi convocado pelo técnico Gareth Southgate para defender a Inglaterra na Data Fifa deste mês. Os ingleses vão enfrentar Malta, dia 17, e Macedônia do Norte, dia 20, pelas duas rodadas finais das Eliminatórias da Eurocopa.