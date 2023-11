O meia Jude Bellingham, do Real Madrid, e o defensor Levi Colwill, do Chelsea, desfalcarão por lesão a seleção da Inglaterra nos jogos contra Malta e Macedônia do Norte, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta terça-feira (14).