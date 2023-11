A etapa da Malásia foi inusitada do início ao fim. Após Álex Márquez surpreender ao vencer a corrida sprint, foi a vez de Enea Bastianini subir no lugar mais alto do pódio neste domingo. Após um ano muito irregular e com algumas lesões, o italiano deu a volta por cima ao dominar a corrida principal da MotoGP de ponta a ponta. Ele assumiu a liderança logo na largada e não saiu mais dela até que conquistasse sua primeira vitória na temporada.