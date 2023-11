O Barcelona continua com altos e baixos no Campeonato Espanhol. Neste sábado, buscou o empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, no estádio de Vallecas, em Madri, pela 14ª rodada. Com isso, perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança e ultrapassar o Real na tabela de classificação.