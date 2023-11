O Bahia não conseguiu segurar a vantagem no placar e garantir os três pontos, neste domingo contra o Athletico-PR. Após abrir o placar, cedeu o empate aos 41 minutos do segundo tempo, quando Canobbio decretou o 1 a 1 na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não agrada nenhum dos times. Enquanto os baianos continuam ameaçados pelo rebaixamento, os paranaenses seguem distantes do G-6.