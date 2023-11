Paulo Autuori foi convencido a ser o técnico do Cruzeiro na reta final do Brasileirão, mesmo insistindo que não sonha em dirigir mais clubes nacionais. Com o clube em situação delicada no Brasileirão, afirmou que a equipe precisa mostrar competência nos jogos a menos, a começar diante do Fortaleza, neste sábado. "Nós temos apenas uma coisas a fazer neste jogo, que é ganhar, buscar a vitória."