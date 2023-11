Em duelo complicado, o Atlético-MG sobrou em campo e venceu o Grêmio com propriedade ao fazer 3 a 0 na tarde deste domingo, para entrar na briga pelo título do Brasileirão. Os gols foram anotados por Guilherme Arana, no primeiro tempo, e Zaracho e Hulk na etapa final. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).