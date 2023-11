O Atlético-MG desperdiçou grande chance de dormir na zona de classificação direta à Libertadores. Neste sábado, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o time de Felipão repetiu o primeiro turno e apenas empatou com o lanterna América, por 1 a 1, permanecendo na quinta colocação. O Red Bull Bragantino, com 55, fecha o G-4.