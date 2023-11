O Atlético de Madrid viu cair a sequência de seis triunfos consecutivos no Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo Las Palmas por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Gran Canaria, em Las Palmas, pela 12ª rodada. De quebra, desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do torneio.