Athletico-PR e Vasco não tiraram o zero do placar neste sábado, na Ligga Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois. Enquanto os paranaenses se veem mais longe do G-6, zona que dá vaga à Copa Libertadores, os cariocas seguem ameaçados pela zona de rebaixamento. A torcida rubro-negra não gostou e vaiou no final.