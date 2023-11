O atacante Marcos Leonardo, do Santos, tem tudo encaminhado para deixar o clube ao fim desta temporada e se transferir para a Roma, da Itália, independentemente da posição do time no Brasileirão - o clube corre risco de queda para a Série B ainda. É o que diz Rafaela Pimenta, empresária do jogador de 20 anos e um dos artilheiros do Santos na temporada, ao site italiano Calcio Mercato. O jogador esteve perto de ser negociado no meio do ano com o futebol europeu, mas acabou ficando no time alvinegro para a disputa do Campeonato Brasileiro.