A arbitragem de Bráulio da Silva Machado na vitória do Palmeiras por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Engenhão, pela 31ª rodada do Brasileirão, gerou muita crítica por parte do clube alvinegro. No entanto, a confusão maior foi na súmula da partida. O árbitro cometeu alguns equívocos, um deles ao trocar o autor do terceiro gol da equipe alviverde, que foi registrado para Breno Lopes, mas que na verdade foi marcado por Flaco López.