Graças a seu triunfo no domingo em Paris-Bercy, onde conquistou o 40º Masters 1000 da sua carreira, o tenista sérvio Novak Djokovic se manteve no topo do ranking da ATP, aumentando a vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz, segundo colocado, de acordo com o ranking publicado nesta segunda-feira (6) pelo circuito de tênis masculino.