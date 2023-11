Depois da goleada do Real Madrid sobre o Valencia, Vinicius Júnior ironizou as acusações de mentiroso, feitas por um jornal da cidade de Valência na Espanha. O Superdeporte atacou o brasileiro sob o argumento de que ele está prejudicando a imagem do time da cidade, depois do discurso do jovem ao vencer o Prêmio Sócrates, da Fifa. Antes, o veículo já havia questionado o depoimento dado pelo atacante depois de ofensas racistas proferidas contra ele por torcedores valencianos no estádio Mestalla.