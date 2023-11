Depois de flertar com o acesso durante dez rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani não conseguiu chegar ao seu objetivo devido a muitos tropeços na reta final. Um dos culpados por isso, segundo parte da torcida, teria sido o executivo de futebol Lucas Drubscky, que logo após o final da campanha, confirmou que acertou com o Ceará.