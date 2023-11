O volante André, um dos pilares do técnico Fernando Diniz, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e comentou sobre o que espera da final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, em duelo marcado para este sábado, às 17h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O atleta enalteceu o clube argentino e tratou a partida como a "mais difícil da temporada".