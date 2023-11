A novela entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira continua. Enquanto a CBF, por meio do presidente Ednaldo Rodrigues, garante ter um acerto com o treinador do Real Madrid, o mesmo não é dito da outra parte. O italiano se diz orgulhoso por ser lembrado por uma seleção como a do Brasil, mas que seu compromisso é com o clube merengue e nada mais.