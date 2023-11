Mesmo jogando em casa, no estádio Independência, o América-MG não conseguiu evitar o rebaixamento antecipado no Brasileirão. Em jogo válido pela 33ª rodada, acabou derrotado no duelo direto contra o Coritiba, por 3 a 0, completando 11 jogos sem vencer e não tem mais chances matemáticas de se salvar da queda à Série B, em 2024.