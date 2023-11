Discreto na corrida sprint, no sábado, Fernando Alonso foi um dos destaques do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo. O espanhol da Aston Martin largou em quinto lugar e terminou em terceiro após uma grande ultrapassagem sobre o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, na última volta. Os dois cruzaram a linha de chegada lado a lado, com ligeira vantagem para o bicampeão mundial.