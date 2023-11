O Universitario conquistou o título do Campeonato Peruano nesta quarta-feira ao vencer por 2 a 0 o clássico com o Alianza Lima, fora de casa, pelo jogo de volta da final do torneio. A festa do time visitante, porém, foi marcada por uma situação peculiar. Assim que o árbitro apontou para o centro de campo e indicou o final da partida, todas as luzes do estádio Alejandro Villanueva se apagaram e o local ficou quase completamente às escuras.