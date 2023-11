O Guarani sofreu uma baixa de última hora para outro duelo direto de olho na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Criciúma, o time de Campinas não terá o volante Matheus Barbosa, vetado por sentir uma lesão muscular. Além dele o atacante Bruno José também acabou vetado para o jogo desta terça-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, válido pela 36ª rodada.