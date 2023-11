O piloto espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, foi punido pelos organizadores da etapa do Catar de MotoGP, neste sábado, com uma multa de dez mil euros (pouco mais de R$ 53 mil)e perda de seis posições no grid por ter dado um tapa em Franco Morbidelli durante um dos treinos livres para a corrida deste domingo.