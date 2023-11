O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conseguiu a primeira vitória de sua carreira em um jogo de ATP Finals, ao derrotar o russo Andrey Rublev (5º) nesta quarta-feira (15), recuperando-se da derrota na estreia para o alemão Alexander Zverev (7º) e mantendo vivas as chances de classificação para as semifinais.