Em busca de seu sétimo título na temporada, o espanhol Carlos Alcaraz foi surpreendido na estreia do ATP Finals, em Turim, nesta segunda-feira. Vindo de duas derrotas seguidas no circuito, o número 2 do mundo esperava uma melhor largada diante do alemão Alexander Zverev, mas acabou perdendo de virada, parciais de 7/6 (7/3) 3/6 e 4/6. Sob pressão na competição, ele promete reação no Grupo Vermelho na quarta-feira, diante do russo Andrey Rublev, também superado na estreia, com 6/4 e 6/2 para o compatriota Daniil Medvedev.