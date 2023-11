O atacante Neymar deve ter o seu contrato suspenso com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, a pedido do técnico Jorge Jesus. A decisão surpreendente não tem por objetivo excluir o jogador do time por causa da grave lesão no joelho esquerdo - deve deixar o jogador de oito a dez meses fora do gramados. A medida, se confirmada, se deve a uma questão burocrática.