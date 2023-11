Advogado com larga experiência no direito esportivo, o gaúcho Daniel Cravo é um dos professores que ministram um curso da Fifa sobre arbitragem esportiva. O evento ocorre em Buenos Aires e faz parte de uma das três divisões criadas pela entidade para o Fifa Executive Programme in Sports Arbitration – Fundamental Aspects of CAS Proceedings (Programa Executivo em Arbitragem Esportiva da Fifa, em tradução livre).