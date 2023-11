Clássico de grande rivalidade nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras terão um novo capítulo dessa acirrada disputa nesta quarta-feira, no Maracanã, e mais uma vez em tom decisivo para as pretensões dos times no Brasileirão. Os badalados Abel Ferreira e Tite estão pela primeira vez frente a frente e com motivos de sobras para seus torcedores esbanjarem confiança. Tite estava na seleção e nunca enfrentou Abel em seus três anos de Palmeiras.