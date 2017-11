Sobre o jogo desta sexta-feira, só tenho a dizer que enquanto o Internacional não for instruído para ser condizente com o seu tamanho, veremos esta pobreza de estratégia. O técnico prefere esperar o CRB do que amassar o fraco adversário. Paciência.

Que venha logo esta classificação para que os colorados possam dormir mais tranquilos e sem aquela sensação de que, a qualquer momento, as coisas podem degringolar como em 2016. Mas também é hora de olhar para a frente. De saber que um novo ano se aproxima e que precisamos, mesmo que seja difícil, iniciá-lo com a esperança renovada.

Todos sabemos que o elenco do Internacional precisa ser muito reforçado para a próxima temporada e, tenho certeza, isto já consta como prioridade para os homens do departamento de futebol. Estas providências devem ser pensadas com antecedência, embora, no momento atual, o discurso deva ser o de pensar nos problemas enfrentados na Série B.