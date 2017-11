Parece que o Internacional é acometido de algum mecanismo desde 2016 que faz com que os êxitos sejam obtidos sempre com enorme dose de sofrimento.

Em princípio, o Colorado ainda está muito bem encaminhado para a volta à Primeira Divisão, mas os últimos resultados, dentro do Beira-Rio, deixam todos os torcedores apreensivos e incrédulos da incapacidade de o time "liquidar a fatura" quando falta pouco para alcançar os objetivos.

Hoje estaremos jogando em Lucas do Rio Verde, e não pensem que será um jogo fácil. Parece até brincadeira dizer isso, mas que garantia temos, hoje, de que o Internacional, um clube gigante, saberá se impor contra um time teoricamente mais frágil? No papel o Luverdense é muito mais carente que o Inter. No papel.