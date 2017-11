Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O futebol é, literalmente, apaixonante. Hoje, o Inter entra em campo para mais uma tentativa de atingir virtualmente sua classificação. Desta vez, é contra o CRB das Alagoas. E a torcida, sabedora desta necessidade, comparecerá em grande número ao Beira-Rio e, mesmo que tenha saído completamente desgostosa com a atuação do time no jogo contra o Ceará, estará em plena capacidade de incentivo.

Faço uma reflexão no sentido de que as críticas que se fazem não são propriamente ao esquema de jogo concebido por Guto Ferreira, até porque tem se mostrado eficiente, tanto que o Inter ocupa a ponta da tabela com folga para sua classificação à Série A. O que tem desgostado, talvez, a torcida e a mim, particularmente, é o fato de o técnico, diante das adversidades que se colocam durante as partidas, não fazer as modificações que possam, eventualmente, alterar sua estratégia.

Guto faz alterações durante os jogos, mas estão restritas a entrada e saída de jogadores. Dificilmente existe alguma modificação de esquema em função do momento técnico ou psicológico do jogo. Quando Camilo começou jogando, substituindo Sasha, não foi como armador ao lado de D'Alessandro, mas com a orientação de cumprir as mesmas funções pelo lado esquerdo, fazendo recomposição defensiva. Camilo saiu-se muito mal porque não sabe jogar assim. A mesma coisa aconteceu com Roberson, que foi orientado a cumprir as funções de Damião, quando não é um atleta talhado para isso.

Alterar os caminhos