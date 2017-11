D'Alessandro não é um jogador comum. Mais inteligente do que a média, tem um temperamento peculiar. Já mudou muito. Quando chegou, caía fácil nas provocações dos adversários. Foi aprendendo as manhas do futebol brasileiro. Tecnicamente, é diferenciado. Exerce uma liderança positiva no grupo, pelo exemplo. Aplicado nos treinos, altamente profissional. É um desses craques que só surge raramente. E, por isso, deve ser reverenciado e cuidado. Ganhou títulos, comandou reações, levantou a torcida na hora certa.

O mesmo D'Alessandro que se irrita com as vaias é o que inflama o Beira-Rio com sua atitude. Tomara que ele não mude. Querer exagerar nas críticas pelo que aconteceu no último jogo no Beira-Rio só tem duas explicações: ou os críticos não gostam do Inter ou não entendem como D'Ale funciona. Ele ferve, se emociona, transborda. Quase sempre para o bem, mas, raramente, pode até exagerar um pouco. Azar. Está no pacote.