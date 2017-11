O Valencia (2º), grande surpresa do Campeonato Espanhol, venceu por 3 a 0 o Leganés (8º), neste sábado pela 11ª rodada da competição, e se aproximou provisoriamente a um ponto do líder Barcelona, que enfrenta o Sevilla (5º) no Camp Nou.

Os gols do Valencia foram marcados pelo capitão Dani Parejo (14 min), em cobrança de falta que desviou na zaga antes de entrar, por Rodrigo (71), de cabeça após passe do belga Andreas Pereira, e por Santi Mina (82), de pênalti.

O Valencia chegou à oitava vitória (e três empates) na Liga Espanhola, uma fase espetacular para uma equipe que foi transformada com a chegada do técnico Marcelino, após duas temporadas flertando com o rebaixamento.

O Leganés, que só havia sofrido cinco gols nas dez partidas anteriores na Liga, não teve opções diante do ritmo imposto pelo Valencia, que chegou a 30 gols no campeonato, superando o Barcelona (28).

Apesar da vitória, o atacante italiano Simone Zaza, artilheiro da equipe com 9 gols, não balançou as redes e saiu irritado ao ser substituído pelo técnico Marcelino.

Além do confronto entre Barcelona e Sevilla, neste sábado também se enfrentam La Coruña-Atlético de Madrid e Alavés-Espanyol.

O Real Madrid, terceiro colocado a 7 pontos do Valencia e 8 do Barça, entra em campo no domingo para enfrentar o Las Palmas (18º).

- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Betis - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Valencia - Leganés 3 - 0

(13h15) Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid

(15h30) Alavés - Espanyol

(17h45) Barcelona - Sevilla

- Domingo:

(09h00) Levante - Girona

(13h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(15h30) Real Sociedad - Eibar

Villarreal - Málaga

(17h45) Real Madrid - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 28 10 9 1 0 28 3 25

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Real Madrid 20 10 6 2 2 19 9 10

4. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 15 6 9

5. Sevilla 19 10 6 1 3 11 9 2

6. Villarreal 17 10 5 2 3 16 11 5

7. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

8. Leganés 17 11 5 2 4 9 8 1

9. Real Sociedad 14 10 4 2 4 21 20 1

10. Getafe 13 11 3 4 4 15 13 2

11. Espanyol 13 10 3 4 3 9 12 -3

12. Levante 12 10 2 6 2 11 13 -2

13. Girona 12 10 3 3 4 11 15 -4

14. Celta Vigo 11 10 3 2 5 19 16 3

15. Athletic Bilbao 11 10 3 2 5 10 12 -2

16. Deportivo La Coruña 11 10 3 2 5 13 19 -6

17. Eibar 8 10 2 2 6 5 22 -17

18. Las Palmas 6 10 2 0 8 8 25 -17

19. Málaga 4 10 1 1 8 6 21 -15

20. Alavés 3 10 1 0 9 4 16 -12