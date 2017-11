Um gol de Timo Werner deu a vitória ao Leipzig sobre o Hannover (5º) por 2 a 1, neste sábado pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu a vice-liderança da competição, à espera do clássico entre Borussia Dortmund (3º) e Bayern de Munique (1º).

O recém-promovido Hannover chegou a abrir o placar com o brasileiro Jonathas (56 min), mas o dinamarquês Yussuf Poulsen (70) e Werner (85) viraram a partida para os donos da casa.

O Leipzig se aproxima provisoriamente a um ponto do líder Bayern de Munique e com dois a mais que o terceiro colocado, o Borussia Dortmund.

O Schalke (4º) se colocou provisoriamente na zona de classificação à Liga dos Campeões com uma vitória por 1 a 0 sobre Freiburg (16º).

A 11ª rodada do Campeonato Alemão se conclui neste domingo com a visita do Hoffenheim (10º) ao lanterna Colônia e o confronto entre Hertha Berlim (11º) e Wolfsburg (14º).