Sock, 25 anos e que chegou a Paris como 22º tenista do mundo, acabou tirando do ATP Finals (12-19 de novembro) o espanhol Pablo Carreño Busta, que teria se classificado em caso de vitória de Krajinovic (77º) neste domingo.

Após o torneio na capital francesa, Sock passará do 24º para o 8º lugar no 'Race' (classificação da temporada). Os 8 primeiros do ranking ao fim da temporada disputam o ATP Finals.

Do outro lado da quadra, Sock encontrou um valente Krajinovic, que chegou a vencer o primeiro set, mas sofreu com dores no ombro e no punho que o impediram de lutar por seu primeiro título no circuito ATP.