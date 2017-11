O Sindicato Mundial de Jogadores (Fifpro) vai retirar denúncia na Comissão Europeia contra o sistema de contratações, depois de entrar em acordo com a Fifa sobre novas garantias aos atletas, anunciaram as duas partes nesta segunda-feira.

O acordo anunciado no final de outubro foi alcançado entre a Fifa, a Fifpro, a Associação Europeia de Clubes (ECA) e o Sindicato Mundial de Ligas de Futebol" (WLF). A resolução foi validada pelo comitê de sócios da Fifa, que inclui confederações, federações e personagens do futebol profissional.

O acordo contém mudanças em alguns artigos do estatuto de transferências de jogadores, "com o objetivo de resolver os conflitos entre clubes e jogadores, especialmente nos casos de salários não pagos", indicou a Fifa em comunicado.

A Fifpro "está satisfeita com o novo espírito de cooperação estabelecido com a Fifa e com a vontade de escutar as preocupações dos jogadores", declarou o presidente da entidade, Philippe Piat.