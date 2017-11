Seis torcedores do Milan feridos em confronto contra torcedores do AEK Atenas, na quinta-feira, antes do jogo pela Liga Europa entre os dois times, foram presos pela polícia grega, segundo informações da agência ANA nesta sexta.

No caminho, cruzaram com torcedores do AEK e iniciou-se uma briga. Dois vagões do metrô foram incendiados e uma estação sofreu danos.