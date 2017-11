O Barcelona deve ganhar um adversário de peso na tentativa de contratar Philippe Coutinho, do Liverpool . Segundo o jornal Mundo Deportivo, caso os catalães não acertem com o brasileiro em janeiro, o Real Madrid vai com tudo para cima do meia na janela de transferências ao fim da temporada, em junho de 2018.

De acordo com o periódico da Catalunha, o Real Madrid fez uma consulta ao Liverpool para saber detalhes do contrato do jogador. O interesse pelo meia seria apenas para o meio do ano que vem, uma vez que teria que negociar alguns jogadores para fazer caixa e entrar com força para brigar com gigantes pelo brasileiro.