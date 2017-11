O Real Madrid (3º) vai encarar o Las Palmas (18º), no domingo, em busca de uma vitória que acerte o rumo da equipe na 11ª rodada da Liga espanhola, afaste o fantasma da crise e aproxime a equipe do líder Barcelona, que recebe o Sevilla.

Os merengues recebem os canários após duas derrotas seguidas, para Girona no espanhol (2-1) e para o Tottenham, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões (3-1).

"É uma sequência ruim, mas queremos mudar e estou certo que vamos mudar. Temos tempo para melhorar", disse o craque português Cristiano Ronaldo após derrota na Champions.

Artilheiro da equipe na competição continental com seis gols, CR7 marcou apenas uma vez na Liga. O Real Madrid esta na terceira colocação com 20 pontos, oito unidades atrás do Barcelona, e não quer ver a vantagem catalã aumentar.

Já o Barça encara prova complicada no Camp Nou no sábado. O time vem de empate sem gols com o Olympiacos na Champions e vai receber o Sevilla (5º).

O técnico Ernesto Valverde não vai poder contar com Sergi Roberto e André Gomes, lesionados. A volta de Andrés Iniesta também não deve acontecer neste jogo, já que o meia segue com problemas musculares.

Os andaluzes são mais uma oportunidade para o uruguaio Luis Suárez recuperar o faro de gol. O artilheiro balançou as redes apenas três vezes em 13 jogos oficiais neste início de temporada.

Uma vitória contra o Sevilla permitiria o Barça manter, ou ampliar, a vantagem para os perseguidores. O Valencia (2º) recebe o Leganés (7º) para melhorar a sequência de sete vitórias e três empates na Liga espanhola, o que coloca a equipe a apenas quatro pontos entre Barça, Real Madrid e Atlético de Madri (4º).

Os Colchoneros visitam o Deportivo La Coruña (16º) para voltar a vencer. A equipe do argentino Diego Simeone vem de três empates, sendo dois contra o Qarabag (1-1) na Liga dos Campeões e outro contra o Villarreal no Campeonato Espanhol (1-1) no sábado passado.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

(18h00) Betis - Getafe

- Sábado:

(10h00) Valencia - Leganés

(13h15) Deportivo La Coruña - Atlético de Madri

(15h30) Alavés - Espanyol

(17h45) Barcelona - Sevilla

- Domingo:

(09h00) Levante - Girona

(13h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(15h30) Real Sociedad - Eibar

Villarreal - Málaga

(17h45) Real Madrid - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 28 10 9 1 0 28 3 25

2. Valencia 24 10 7 3 0 27 11 16

3. Real Madrid 20 10 6 2 2 19 9 10

4. Atlético de Madri 20 10 5 5 0 15 6 9

5. Sevilla 19 10 6 1 3 11 9 2

6. Villarreal 17 10 5 2 3 16 11 5

7. Leganés 17 10 5 2 3 9 5 4

8. Betis 16 10 5 1 4 19 18 1

9. Real Sociedad 14 10 4 2 4 21 20 1

10. Espanyol 13 10 3 4 3 9 12 -3

11. Getafe 12 10 3 3 4 13 11 2

12. Levante 12 10 2 6 2 11 13 -2

13. Girona 12 10 3 3 4 11 15 -4

14. Celta Vigo 11 10 3 2 5 19 16 3

15. Athletic Bilbao 11 10 3 2 5 10 12 -2

16. Deportivo La Coruña 11 10 3 2 5 13 19 -6

17. Eibar 8 10 2 2 6 5 22 -17

18. Las Palmas 6 10 2 0 8 8 25 -17

19. Málaga 4 10 1 1 8 6 21 -15

20. Alavés 3 10 1 0 9 4 16 -12