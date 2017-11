projetar o futuro do basquete brasileiro de clubes, João Fernando Rossi não desanima nem mesmo diante dos problemas da economia brasileira. Com experiência em administração de empresas e gestão do esporte, o presidente de Liga Nacional de Basquete (LNB) tem como trunfo de sua gestão, que completa um ano em dezembro, o fato de manter o NBB, maior torneio do país, em alta, tanto em nível técnico quanto em patrocínios.

Em entrevista ao LANCE!, o paulista de 52 anos falou sobre a missão de promover maior entretenimento nas arenas e de acabar com a imagem negativa deixada pelas brigas de torcidas de times grandes.

Ele ainda projetou sucesso da modalidade nos próximos dez anos e mostrou otimismo em relação à atual edição do torneio nacional, que começou no último sábado.

– Queremos ter uma liderança da modalidade no Brasil, atrás do futebol – disse Rossi.

Com chancela da NBA, Rossi comentou que a ideia é ser uma liderança da modalidade, atrás do futebol. Conforme o presidente, o esporte "passou a ser muito procurado, por clubes, patrocinadores e fãs":

– Assumimos o basquete brasileiro há nove anos, como Campeonato Brasileiro e com falta de confiança e união entre clubes. Tivemos muita dificuldade, mas conseguimos dar credibilidade ao torneio, e a união ficou forte, com gestão independente e democratizada. Fomos a primeira entidade na época a fazer renovação de presidente com dois anos. Esse modelo de administração mostra nossa inovação. Chegamos ao NBB 10 maduros, para desenvolver o basquete em varias frentes.

O presidente destacou a importância de mostrar o lado cultural do basquete:

– Nossas ações são mostrar o lado cultural do basquete. As arenas indoor são diferentes do estádio. Elas têm a família presente. Temos um histórico que mostra como isso funciona, bem como um histórico de situações negativas envolvendo torcidas de futebol. A Liga está trabalhando por um grande evento de entretenimento esportivo.