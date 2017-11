Em uma edição equilibrada como há tempos não se via na competição, a Napoli é a primeira colocada com 31 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2º), que joga descansado por não participar de disputas europeias. Juventus e Lazio (4º) estão a três pontos de distância da primeira posição.

A Velha Senhora venceu as últimas seis edições da Serie A e aspirava se garantir com nas oitavas de final da Champions no meio de semana. Mas o empate em 1 a 1 com o Sporting evitou a vaga antecipada.