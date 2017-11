ãm 68 edições do Campeonato Mundial de Fórmula 1, apenas duas mulheres assumiram o cockpit em um Grande Prêmio: desde 1976, quando a última mulher pilotou um carro na categoria mais prestigiosa do automobilismo, a presença feminina aumentou nos boxes, mas elas nao voltaram a ter o volante nas mãos.

Apesar das mulheres terem o mesmo direito aos homens para participarem de competições em todas categorias, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não tem nenhuma atleta do sexo feminino dentro das pistas durante corridas.

"Também pode existir um problema de constituição física. Existem dois segundos (na verdade apenas 91 centésimos) entre o recorde dos 100 metros rasos de homens e mulheres no atletismo. Se você me perguntar se uma mulher é capaz de fazer o que fazem Hamilton, Vettel ou Verstappen, não terei resposta para essa pergunta", avaliou Todt.

Os que duvidam das condições das mulheres conseguirem sucesso na Fórmula 1 também se apoiam no mesmo argumento: a massa muscular feminina, que normalmente é inferior à masculina e muito demandada pelas altas forças produzidas pelas frenagens.

Calderón quer ser a próxima piloto mulher na maior categoria do automobilismo, depois que a britânica Susie Wolff trabalhou nos testes da Williams em 2014 e 2015.

Michele Mouton é outra exceção à regra, depois de conquistar quatro ralis de categoria mundial no início dos anos 1980. "Dirigir é sempre parecido. Não existem 36.000 formas de fazer e é o mesmo para um homem e uma mulher".

Mas quando uma mulher voltará a participar de um Grande Prêmio? As últimas a entrem no grid foram as italianas Maria Teresa de Filippis (três GPs em 1958) e Maria Grazia "Lella" Lombardi (12 GPs entre 1974 e 1976).