André Ávila / Agencia RBS

O torcedor gremista está eufórico. E não é para menos. Faltam 90 minutos para carimbar o passaporte para a decisão da sonhada Libertadores da América.

A vantagem é gigantesca. Foi construída com muito planejamento e competência no jogo em Guayaquil. Todos os discursos que saem do vestiário do Grêmio indicam respeito ao adversário. Perfeito! O histórico do Barcelona demonstra que os equatorianos eliminaram equipes poderosas, como Palmeiras e Santos, fora de casa. Portanto, é um adversário que já se mostrou traiçoeiro na competição.

O Tricolor é mais time, vai contar com a Arena lotada e tem um 3 a 0 a favor de escudo. Michel deve começar no lugar de Jailson, que tem dado conta do recado. Com isso, Renato terá à disposição todos os titulares. Mas é preciso jogar. O futebol é o esporte em que nem sempre o melhor ganha. Só que tudo está conspirando a favor do Grêmio disputar uma final de Libertadores depois de 10 anos!

DÚVIDAS COLORADAS – Pottker é o novo problema para Guto Ferreira escalar o time que encara o CRB no Beira-Rio. Nico López, goleador do Inter na temporada, pode ser a novidade. Leandro Damião treinou e pode aparecer na partida. Seria fundamental o retorno do cara! A volta de Rodrigo Dourado também é muito importante. E Cláudio Winck retornaria na lateral-direita. Não dava para entender a titularidade de Alemão.