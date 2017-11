O sérvio Filip Krajinovic, 77º tenista do mundo, e o americano Jack Sock (22º), disputarão a final de domingo do Masters 1000 de Paris, após eliminar respectivamente neste sábado o americano John Isner (14º) e o francês Julien Benneteau (83º).

Krajinovic, oriundo do Qualifying, deu sequência ao sonho do título, vencendo Isner, semifinalista do torneio no ano passado, em três sets, 6-4, 6-7 (2/7) e 7-6 (7/5).

O sérvio de 25 anos, que avançou às quartas de final após a desistência do número 1 do mundo Rafael Nadal, com dores no joelho, se tornou o primeiro jogador vindo do Qualifying a alcançar a final do torneio parisiense desde o polonês Jerzy Janowicz, em 2012.