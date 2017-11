Nelson Perez / Fluminense,Divulgação

Principal destaque do Fluminense, desde a temporada 2015, o meia Gustavo Scarpa pode estar mudando de ares na próxima temporada. O Lance! apurou que pessoas ligadas ao Cruzeiro, com aval da diretoria, já entraram em contato com os representantes do meia, que quer deixar as Laranjeiras na próxima temporada.

Um dos motivos para a possível transferência é a insatisfação do jogador com episódios recentes, entre estes as vaias da torcida no jogo contra o Bahia, no último domingo (29). Na ocasião, o camisa 10 marcou o gol de empate tricolor e não comemorou como forma de protesto. Na saída do campo, ele reclamou das vaias dos tricolores e disse 'que isso não ajudará em nada" para tirar o Fluminense da atual situação. O clube carioca está próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e foi eliminado pelo arquirrival Flamengo, da Copa Sul-Americana. na última quarta-feira.

Além disso, Scarpa e seus representantes enxergam uma transferência para o Cruzeiro com muito bons olhos. Dentro do clube, comenta-se que a relação do jogador com o Tricolor começa a ficar desgastada e ele é considerado um dos principais nomes para encher os deficitários cofres do clube. Recentemente, clubes da Alemanha e o Galatasaray, da Turquia, já tinha sondado a situação do camisa 10, mas uma lesão no início da temporada interrompeu as tratativas. Mesmo sabendo do talento de Gustavo Scarpa, a diretoria do Fluminense não descarta qualquer negociação.