NELSON PEREZ / Fluminense F.C

O Fluminense terá de fazer nesta quarta-feira (1°), às 21h45min, no Estádio do Maracanã, o que ainda não conseguiu nesta temporada para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana: vencer o Flamengo. Na primeira partida, também realizada no Maracanã e com mando de campo do Fluminense, o Flamengo venceu por 1 a 0. O resultado faz com que o time de Reinaldo Rueda jogue por um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença (desde que marque) para chegar à semi da Sul-Americana pela primeira vez na sua história.

Neste temporada, foram disputados sete clássicos Fla-Flu, com três vitórias do Flamengo e quatro empates. Tentando quebrar o retrospecto ruim contra o rival, Abel Braga mandará a campo o que tem de melhor. A única mudança é a entrada do zagueiro Renato Chaves no lugar de Gum, que não está inscrito no torneio. Assim, o Fluminense deve começar a partida com Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

Pelo Flamengo, o desfalque fica por conta do peruano Paolo Guerrero. O atacante não se recuperou da lesão na coxa esquerda que teve durante a goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, no último dia 19, pelo Brasileiro. Sem sua referência no ataque, Reinaldo Rueda deve mandar a campo Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Éverton Ribeiro, Everton e Lucas Paquetá.