Daniel Cormier, que retomou o cinturão dos meio-pesados do UFC com a desqualificação de Jon Jones , já sabe quem enfrentará na próxima defesa de título: o suíço Volkan Oezdemir. O americano revelou o adversário em entrevista ao canal Combate .

Cormier tem 19 vitórias, um derrota e uma luta sem resultado na carreira. As duas que não venceu foram contra Jones. Na última, havia perdido o cinturão ao ser nocauteado em julho. No entanto, Jones foi pego em exame antidoping. Assim, a luta foi transformada em sem resultado, e Cormier, de 38 anos, retomou o título.

Oezdemir, 10 anos mais novo, tem 15 vitórias e uma derrota no MMA profissional. Ele estreou no UFC em fevereiro e, desde então, venceu Ovince St. Preux, Misha Cirkunov e Jimi Manuwa. Ele está em segundo lugar no ranking da categoria, atrás do campeão e do primeiro colocado, Alexander Gustafsson.