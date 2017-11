Titular absoluto na equipe de Mano Menezes, o Cruzeiro acredita que a renovação com Diogo Barbosa possa ser concretizada ainda nesta semana. De acordo com o GloboEsporte.com, a conversa para adquirir a outra fatia dos direitos do lateral está bem avançada. Com isso, o lateral só deixa a Raposa diante de uma proposta de R$ 26 milhões.

Ainda de acordo com a apuração, o Cruzeiro - dono de dono de 25% dos direitos econômicos - não vai precisar pagar R$ 3 milhões, previsto no contrato, para obter os 25% restantes - que pertencem ao Coimbra (POR). O clube conseguiu um acordo e vai pagar parcelado este valor. Inclusive, um encontro entre a Raposa e o clube português deve acontecer nesta semana.

Até hoje o Cruzeiro paga valores referentes aos 25% comprados no início da temporada, porém algumas parcelas estão atrasadas. Se não chegar nenhuma proposta no valor de R$ 26 milhões, Diogo Barbosa vai seguir na Raposa, que espera contar com o jogador para a Copa Libertadores de 2018.

Além de ficar com 50% dos direitos econômicos de Diogo Barbosa, o Cruzeiro ainda vai ampliar em dois anos o contrato do jogador, que atualmente é vai até o final do ano que vem.

Diogo Barbosa chegou ao Cruzeiro no início de 2017 e logo se tornou titular e homem de confiança de Mano Menezes na conquista da Copa do Brasil da temporada. Pela Raposa, o lateral tem 56 jogos e um gol.