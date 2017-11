DANIEL AUGUSTO JR / AG. CORINTHIANS/DIVULGAÇÃO

Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 17h deste domingo (5), no Itaquerão, no clássico que pode definir os rumos do Campeonato Brasileiro. Apenas cinco pontos separam os clubes na classificação.

Para o jogo deste final de semana, as equipes chegam em momentos diferentes na competição. Com 22 pontos, o Palmeiras tem a segunda melhor campanha do returno – atrás apenas do Botafogo. Já o Corinthians, que no primeiro turno teve aproveitamento de 82,4%, caiu de rendimento na segunda parte do campeonato e somou apenas 12 pontos nos últimos 12 jogos – aproveitamento de 33,3%.

Para tentar alcançar o líder, o Palmeiras terá o retorno do volante Bruno Henrique, que ficou de fora da partida contra o Cruzeiro. Além do meia, Mina, Michel Bastos, Guerra e Willian, alternativas importantes para o esquema de Alberto Valentim e que estavam lesionados, podem aparecer no clássico. Assim, o Palmeiras deve começar com Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina (Juninho), Edu Dracena e Egídio; Bruno Henrique (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés; Keno (Willian), Dudu e Miguel Borja.